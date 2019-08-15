雜毛OUT還能「燙睫毛」！挽臉阿桑的古法美容魔力

2019-08-15 15:03

〔記者林佳儒／台北報導〕士林文林路有個「挽臉一條街」，每天早上不到9點，挽臉阿桑們在天主教堂前搭起棚子、放好矮凳準備營業，87歲的許朱呅阿嬤，戴著一頂紅色遮陽帽，推著推車來擺攤，20多年來日復一日，阿嬤認為：「在家閒閒沒代誌，尬意來這跟客人抬槓！」

「挽臉」在古時候是新娘出嫁前會做的美容，象徵「改頭換面」並帶來好運，在30、40年代農村社會，住桃園的許朱呅阿嬤無師自通，在村莊替鄰居免費服務，搬到北部後，和女兒許美蘭在士林幫人挽臉。阿嬤說：「以前作田人哪有在挽臉，那是下雨的時候，在樹下閒閒，我就幫大家挽一挽。」女兒說：「那時候村莊只有媽媽會，覺得媽媽很厲害，挽臉挽得這麼漂亮。」

「來！來挽臉！」阿嬤喊著，炎熱的天氣，攤位掛上兩台小型電風扇，讓顧客比較涼快，雖然上了年紀，阿嬤挽臉的力道還是相當到位，她在客人臉上抹上香粉（也稱膨粉），再用尖頭銼刀修整眉毛，接著拿起棉線纏繞手中，在臉部快速移動宛如一把剃刀，眨眼間就把肌膚上的雜毛清除，30分鐘的過程，讓首次體驗的陳姓民眾覺得：「臉感覺滿光滑的，雖然過程還是滿痛，很像橡皮筋在臉上彈，但阿嬤很專業，一點點細毛都不願意放過。」

女兒許美蘭在小孩上學後，為了生計向媽媽學習挽臉技術，她說：「一開始媽媽叫我穿牛仔褲，在褲子上揣摩動作。」來到挽臉街做生意時，因為不會使力，肩膀都很酸痛，幸好媽媽的熟客願意讓她練習，現在她的手法也相當純熟，還學會「燙」睫毛，全程使用「黏貼」的方式，將睫毛「上捲」，再塗上藥劑等待40分鐘，睫毛就能維持1-2個月又捲又翹，第一次體驗的顧客也覺得很新奇。

擁有40多年歷史的「挽臉街」，街上的挽臉師傅，幾乎都是婆婆帶著媳婦來這邊，雖然生意大不如前，常客說：「還是喜歡坐在板凳上，與師傅聊天的氣氛！」，許朱呅阿嬤也笑說：「幫客人挽臉皮膚變得很漂亮，自己也會很高興。」

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