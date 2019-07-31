「噓噓小事」別輕忽！ 50歲以上男性5成有攝護腺肥大

2019-07-31 16:54

［記者游明金／宜蘭報導］俗諺「少年放尿濺過溪，老年放尿滴到鞋！」國立陽明大學附設醫院表示，50歲以上男性，一半有攝護腺肥大問題，這是造成排尿障礙主因，若有尿流速度減慢、斷斷續續解不乾淨，頻尿、急尿及夜尿狀況，請及早至泌尿科專科門診接受診治，不要輕忽這「噓噓小事」。

陽大醫院泌尿科醫師張鐸說，依據國民健康署資料，男性攝護腺於50歲以上，增長速度增加，有一半以上有攝護腺肥大問題，65歲以上更高達8成，許多人自我解嘲只是年紀大了「膀胱無力」，但延誤時機可會成了大事。

陽醫今天衛教宣導，邀請民眾認識「攝護腺肥大」，學習「自我評估、早期治療」；張鐸指出，若有小便解不乾淨、斷斷續續、憋不住尿、晚上起來小便多次，應及早就醫，過去曾收治過約50歲男性，每晚起床尿8次，腹部超音波發現膀胱尿液量達1000CC，腎臟也出現積水，正常攝護腺約20公克，該患者達80公克相當巨大。

張鐸表示，輕度患者可藉藥物治療，配合運動、飲食及生活型態改變獲得改善，中重度需要長期藥物控制或微創內視鏡手術治療，手術沒有傷口、安全、出血少、恢復期短，術後的併發症也低，及早治療才能擁有好的生活品質，避免攝護腺肥大引起急性尿液滯留、反覆性泌尿道感染、血尿及腎衰竭等併發症。

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