桃園市集名攤競賽 340攤選出11獎項、獲獎率3.2％

2019-07-31 17:27

［記者謝武雄／桃園報導］市府經濟發展局每年都會舉辦市集名攤選拔，今年首度將競賽種類從美食擴大至生鮮百貨，合計340攤報名角逐，最後選出6個上好攤及5個潛力獎，獲獎率僅3.2%，今天舉行頒獎典禮；經過激烈競爭，最後由興仁花園夜市芙琳卡、大湳市場黑豬自助豬肉城分別獲得美食、百貨生鮮類金賞，各獲得獎金5萬元。

其中，好食美味組，金、銀、銅賞分別為興仁花園夜市芙琳卡、大成市場香圓食品、大園市場小蘭雞捲；生鮮百貨組，金、銀、銅賞分別為大湳市場黑豬自助豬肉城、興國市場源豐生鮮、龍潭市場好豔驪精品，金、銀、銅賞分別可獲得5萬元、3萬元、2萬元不等獎金；潛力賞（跨組別）為南門市場新家香肉鬆、龍潭市場傳香、興國市場雪霸高冷蔬菜、桃園觀光夜市waz shop、中壢觀光夜市曹阿伯龍鬚糖分別可獲得1萬元獎金。

團體獎方面，上好市集賞興國市場可獲獎金2萬元；精神總錦標第1名興國市場2萬元、第2名新明市場1萬元；市長鄭文燦除主持頒獎儀式外，也到各得獎攤位視察，並試吃美食，對於得獎攤位也讚不絕口。

今年度市集名攤首度將競賽種類從美食攤擴大至生鮮百貨攤，初賽邀請市場專家針對「環境衛生」、「經營特色」及「服務特色」進行評選，決賽時除了針對不同組別進行「商品特色」評比外，還納入「環保推廣」及「在地連結」的評分項目。

鄭文燦表示，得獎攤位都非常有特色，以大湳市場黑豬自助豬肉城為例，該攤位除乾淨外，還清楚標示肉品部位，告訴民眾各種部位料理方式，另興仁花園夜市芙琳卡，商品皆堅持現點現做，嚴選「台南梗米11號」代替麵粉，並以鮮奶代替水，帶給消費者最好的品質。

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