新學年新氣象！新北83位新卸任校園長交接典禮明登場

2019-07-31 16:51

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市108學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接典禮將於明天舉行，其中，退休校園長9名、連任校園長38名、調任校園長24名、新任校長12名，共80位學校校長及3位幼兒園園長出席。

新北市8月1日起新任的國中小校長包括林建成（碧華國中）、陳玉桂（萬里國中）、林才乂（欽賢國中）、許聰顯（大鵬國小）、陳紹賓（三和國小）、莊朝欽（萬里國小）、包志強（長安國小）、陳進德（福山國小）、葉永菁（雙溪國小）、李瑩映（瑞濱國小）、梁均紘（福連國小）、林耘伊（土城幼兒園）。

另調任後的國中小校長包括蔡安繕（重慶國中）、徐淑敏（溪崑國中）、吳慧蘭（汐止國中）、羅國誠（達觀國中小）、李俊榮（中港國小）、黃國鏘（鶯歌國小）、李顯鎮（崇德國小）、蔣承志（竹圍國小）、林顯宜（彭福國小）、邱俊傑（樟樹國小）、張維中（育林國小）、莊慧貞（成福國小）、黃鈺樺（保長國小）、施智元（嘉寶國小）、唐永安（永平國小）、徐韶佑（中正國小）、陳玄謀（樹林國小）、王俊杰（汐止國小）、莊見智（武林國小）、許德田（新店國小）、林烈群（昌福國小）、鍾信昌（永吉國小）、陳東鴻（育英國小）、翁俊生（菁桐國小）。

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