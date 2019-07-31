男女、男男、女女來結婚吧！ 竹市聯合婚禮只有22對名額

2019-07-31 16:44

［記者洪美秀／新竹報導］一起結婚吧！就來這裡！新竹市府民政處將在10月26日舉辦市民聯合婚禮，今年是立法院通過同婚專法後首場聯合婚禮，民政處將活動定名為「我們結婚吧！」不論是「男女」、「男男」、「女女」都可以勇敢牽起對方的手，結婚迎向幸福。

民政處表示，今年的聯合婚禮8月5日上午8點半開始，在市府一樓民政處宗教禮儀科受理報名，名額以22對為限，額滿截止，只要雙方新人其中一方設籍新竹市或在新竹市的機關公司行號服務，年滿20歲、若未成年人需檢附法定代理人同意書，都可報名參加聯合婚禮，邀請要步入禮堂的未婚新人踴躍報名。

此外，今年聯合婚禮是司法院釋字第748號解釋施行法後首次舉辦聯合婚禮，同性結婚登記已有法源依據，不分性別只要符合結婚要件的男女都可報名參加，也鼓勵想結婚的幸福佳人來參加，報名參加的新人可獲6000元禮券及微波爐等禮品外，還有贊助廠商精心準備的新婚好禮，更有提供新人拍照及租借禮服優惠方案，歡迎想結婚的新人把握機會來報名。

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