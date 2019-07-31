醫病》大腸癌易併肝轉移 腹腔鏡肝全切除帶來生機

2019-07-31 15:45

〔記者方志賢／高雄報導〕一名66歲陳先生因第3期乙狀結腸癌接受手術切除及化療，之後1年半右肝連2次轉移，病患對反覆化療感到心灰意冷，今年5月進行右肝全切除手術，術後11天出院，醫師強調，大腸癌併肝轉移臨床上常見，以精準腹腔鏡肝全切除，可改善生活品質。

高雄市立大同醫院肝膽胰外科主治醫師蘇文隆表示，首發的大腸癌合併肝轉移的病人約佔15％~30％，原先未有肝轉移在接受大腸切除手術後的病人，仍有20％~30％的機率會肝轉移。這是因為肝臟的門靜脈收集來自腸道的血流，佔肝臟血循的75％，一旦腸道出現癌細胞，就可能透過門靜脈轉移至肝臟。

蘇文隆說，這名患者因第3期乙狀結腸癌，接受腹腔鏡前位切除手術，術後輔助性化療，未料4個月後發現右肝轉移，旋即接受標靶治療及血管栓塞手術，1年後腫瘤數量及體積縮小，再接受右肝部份切除，取下3處腫瘤。

患者在術後3個月又發現右肝多處轉移性，經10個月的治療後，腫瘤並沒有顯著變化，病人對於反覆的化學治療感到心灰意冷，再求助肝膽外科。

蘇文隆說，患者的腫瘤皆位於右肝，今年5月再度進行腹腔鏡右肝全切除，術後恢復良好，術後11天順利出院。

蘇文隆強調，大腸癌術後合併淋巴結轉移，即為第3期，必須接受術後的輔助性化學治療，若發現轉移性病灶時，則需再輔以標靶藥物治療。臨床上常發現，隨著化療及標靶藥物的進步，在第一線治療失敗後，仍然有第二線，甚至第三線的藥物可加以應用。

蘇文隆說，在往返醫院治療的期間，病患時常透露出疲憊感，承受對疾病治療的不確定感及藥物帶來的副作用，因此手術切除治療則為肝轉移病患帶來一線生機。

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