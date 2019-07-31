不要被嚇到！70年南市忠靈塔 揭神秘面紗

2019-07-31 15:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位在體育園區內的台南忠靈塔已逾70年歷史，南市殯葬管理所進行整理，引發外界關注，今（31）日公布清查結果，全數骨灰（骸）罐共有2837個，查無日治時期台南州民骨骸。

南市殯葬管理所說，忠靈塔數十年來幾乎人煙罕至，亦無人前往祭拜，歷年來皆由殯葬管理所每年於春分暨清明、中元暨秋分等節日辦理祭祀活動祭拜亡靈，因塔內櫃位為混凝土層板結構，多處龜裂、鋼筋裸露，每逢下雨塔內滲漏積水，陰暗潮濕，加上塔內空間狹小，骨灰（骸）罐層層堆疊壓迫，不少骨灰（骸）罐破損骨骸外露，甚至有野生貓鼠誤入塔內無法逃脫，形成骨灰（骸）罐與動物屍首並存的窘境。

因忠靈塔年代久遠，塔內骨灰（骸）罐存放數量及來源不詳，南市殯葬管理所於6月中旬先進行全面盤點並造冊建檔，委外業者整理之前，也依民俗信仰舉行法會儀式祈求平安。

南市殯葬管理所表示，依據各骨灰（骸）罐外所留資料逐一清查，全數骨灰（骸）罐共2837個，包含有名69個及無名2768個，有名骨罐主要為民國40、50年代來自中國的陸軍、砲兵、空軍等國軍亡魂，因保存環境不佳，有27個破損骨骸外露，查無日治時期台南州民骨骸。

另外，無名的依骨罐外標示，主要來源為南市市早期道路開闊、綠化工程、土堆地下無名、公墓遷葬及公園興建工程等，其中362個壓疊破損，因骨灰（骸）罐上不似墓碑會刻上陽世子孫姓名，因此縱使有姓名亦無從查找其後代子孫。

南市殯葬管理所強調，忠靈塔自始即從未有拆除計畫，現因配合文資處進行文化資產審議，已暫停骨灰（骸）罐遷移作業，將先辦理遷移公告認領，等文資審議結果出爐後再評估後續是否辦理相關遷移骨灰（骸）罐計畫，以提供先人更安全舒適的長眠處所。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法