大打花圈戰？！ 圳堵國小校長免職案再掀波
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20個花圈一字排開，為前圳堵國小校長蔡宗信抱不平。（記者歐素美攝）

20個花圈一字排開，為前圳堵國小校長蔡宗信抱不平。（記者歐素美攝）

2019-07-31 15:31

〔記者歐素美／台中報導〕「校長未貪汙、用心在辦學、為何要撤換，受傷是孩子」！20個花圈一字排開，就放在國道4號神岡交流道口，花圈上雖屬名「圳堵國小家長會」「祝賀楊雅娟校長上任」，卻是為被免職的前校長蔡宗信抱不平，前家長會長呂世池等質疑蔡宗信是「幕後藏鏡人」，製造學區紛擾；現任圳堵國小家長會長宋貴英說，花圈非家長會致贈，是多位家長集資，表達心聲。

前圳堵國小校長蔡宗信因「校務經營不佳」，今年7月遭台中市教育局免職回任教師，蔡宗信質疑是詐領鐘點費的拔河隊教練，先發制人，並認為教育局免職過程有瑕疵，已委由律師提告，要討回公道。

經教育局遴選，圳堵國小新任校長確定由楊雅娟出任，圳堵國小校門口附近出現許多家長或地方人士贈送的祝賀花圈，其中，有20個花圈，一個花圈只寫一個大字，強調「校長未貪汙、用心在辦學、為何要撤換，受傷是孩子」，屬名「圳堵國小家長會」「祝賀楊雅娟校長上任」。表面是祝賀楊校長上任，卻是為被免職的蔡宗信抱不平。

圳堵國小前家長會長呂世池及王韜翰等人表示，花圈是從台中市東區送來，若是圳堵國小家長會贈送何必「捨近求遠」，質疑「幕後藏鏡人」是蔡宗信，故意以惡意祝賀花圈製造學區紛擾，並造謠抹黑兩位拔河教練，將對蔡宗信提出毀謗訴訟。

現任圳堵國小家長會長宋貴英表示，花圈不是家長會贈送，而是多位家長集資贈送，以表達心聲支持蔡宗信校長，並非惡意或製造學區紛擾，也不知花圈上屬名「圳堵國小家長會」。

教育局表示，圳堵國小拔河教練詐領鐘點費事件，經調查只是訓練時間變更，並無詐領情事，只要補提變更計畫即可，並強調，校長並非要貪汙或性侵才不適任，教育局依法將蔡宗信免職，蔡宗信不滿也提告尋求平反，希望事件能告一段落，讓學校回歸正常運作。

  • 圳堵國小前家長會長呂世池及王韜翰等人質疑花圈的幕後藏鏡人是蔡宗信，故意製造學區紛擾，氣憤倒讚！（記者歐素美攝）

    圳堵國小前家長會長呂世池及王韜翰等人質疑花圈的幕後藏鏡人是蔡宗信，故意製造學區紛擾，氣憤倒讚！（記者歐素美攝）

  • 20花圈排在國道四號神岡交流道口，引人矚目。（記者歐素美攝）

    20花圈排在國道四號神岡交流道口，引人矚目。（記者歐素美攝）

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