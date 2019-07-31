大打花圈戰？！ 圳堵國小校長免職案再掀波

2019-07-31 15:31

〔記者歐素美／台中報導〕「校長未貪汙、用心在辦學、為何要撤換，受傷是孩子」！20個花圈一字排開，就放在國道4號神岡交流道口，花圈上雖屬名「圳堵國小家長會」「祝賀楊雅娟校長上任」，卻是為被免職的前校長蔡宗信抱不平，前家長會長呂世池等質疑蔡宗信是「幕後藏鏡人」，製造學區紛擾；現任圳堵國小家長會長宋貴英說，花圈非家長會致贈，是多位家長集資，表達心聲。

前圳堵國小校長蔡宗信因「校務經營不佳」，今年7月遭台中市教育局免職回任教師，蔡宗信質疑是詐領鐘點費的拔河隊教練，先發制人，並認為教育局免職過程有瑕疵，已委由律師提告，要討回公道。

經教育局遴選，圳堵國小新任校長確定由楊雅娟出任，圳堵國小校門口附近出現許多家長或地方人士贈送的祝賀花圈，其中，有20個花圈，一個花圈只寫一個大字，強調「校長未貪汙、用心在辦學、為何要撤換，受傷是孩子」，屬名「圳堵國小家長會」「祝賀楊雅娟校長上任」。表面是祝賀楊校長上任，卻是為被免職的蔡宗信抱不平。

圳堵國小前家長會長呂世池及王韜翰等人表示，花圈是從台中市東區送來，若是圳堵國小家長會贈送何必「捨近求遠」，質疑「幕後藏鏡人」是蔡宗信，故意以惡意祝賀花圈製造學區紛擾，並造謠抹黑兩位拔河教練，將對蔡宗信提出毀謗訴訟。

現任圳堵國小家長會長宋貴英表示，花圈不是家長會贈送，而是多位家長集資贈送，以表達心聲支持蔡宗信校長，並非惡意或製造學區紛擾，也不知花圈上屬名「圳堵國小家長會」。

教育局表示，圳堵國小拔河教練詐領鐘點費事件，經調查只是訓練時間變更，並無詐領情事，只要補提變更計畫即可，並強調，校長並非要貪汙或性侵才不適任，教育局依法將蔡宗信免職，蔡宗信不滿也提告尋求平反，希望事件能告一段落，讓學校回歸正常運作。

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