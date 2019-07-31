斜槓青年看這裏 100場勞工大學課等你上！

2019-07-31 14:48

［記者洪美秀／新竹報導］斜槓青年不怕沒有終生學習機會，新竹市府勞工處首次整合在地產官學研，聯合5所大學和工會、農會等團體資源，推出「勞工大學」免費學習課程，有設計工具與流程、程式設計機器人課程、觀光會展、創新創業、身心調理5大職類，100場課程，免費讓民眾及青年進修提升職能，還可學習第二專長。

「為了夢想，上課吧！」新竹市副市長沈慧虹今天表示，市府為滿足勞工專業的精進以及發展興趣的可能，首次推出「勞工大學」，除原有的勞工學苑、工會勞動教育，今年更連結竹市5所大專院校資源，為勞工開辦專業職能學苑，給青年以及勞工一支槓桿，讓年輕人得以撐起豐富人生。

自稱是斜槓青年的29歲陳柏瑀説，他在竹科擔任工程師，過做二休二生活，但他認為人生不只一種可能，因出生香山朝山社區，他利用工作閒暇與妹妹活化已70年的老家蚵寮，經營「有村光蔭早午餐店」，不僅讓人生多一種可能，更讓他投入喜愛的餐飲服務業。

陳柏瑀說，家鄉就在市府規劃的賞蟹步道附近，周邊更有香山親子館和青青草原溜滑梯，於是他看到人潮就是商機的想法，趁此活化老家，也能做喜愛的餐飲服務業，更可透過學習課程，讓生活變得多種可能。

市府勞工處長黃錦源說，今年首次連結竹市5所大專院校開辦的專業職能學苑，涵蓋設計工具與流程、程式設計機器人課程開發、觀光會展、創意創新創業及身心調理等5大職類，有100場次200小時課程，課程時間多在假日或晚上，沒有資格限制，有興趣的勞工朋友都可參加，且上課達一定時數，還可領到學分證明，對未來考證照及進修都有助益。

除了5所大學，也與市農會合作開辦「多肉植物盆栽設計組合班」，讓學員體驗植物的盆景設計，享受創造的樂趣。還有排舞、有氧、瑜珈、烘焙、手作皮飾DIY及金屬美學工藝入門創作等課程，也是一推出就爆滿。有需要者可洽網址：http://bit.ly/2XNfQF9），或電洽：03-515-3383。

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