睽違60年 婆媽再穿婚紗高喊「億萬歲」展現自信美

2019-07-31 14:17

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣南州鄉七塊社區發展協會今天的關懷據點，展現與以往截然不同的活力，40名婆婆媽媽再穿上婚紗走秀，與先生再結一次婚，其中已結褵64年的蔡丁貴和蔡何玉梅，兩人是重溫1甲子前舊夢，兩人都說，婚姻美滿沒有密訣，就是無時無刻都想交談，如膠似漆的感情令人羨慕。

七塊社區發展協會固定於週三舉辦關懷據點，邀請社區內長者前來共進午餐，促進交流，也讓長者不要待在家中「發霉」，而為了讓關懷據點的活動更有趣，總幹事陳雅惠別出心裁特地舉辦這次的「甲子婚紗照」。

陳雅惠說，雙方步入婚禮常常因為生活中的柴米油鹽醬醋茶而失去原本的心靈交流，也希望為長者平淡的生活帶來一點新的刺激，因此籌畫「幸福台灣愛在七塊祝婚典禮」，讓長者們重溫往日的情懷。

86歲的蔡丁貴和84歲的蔡何玉梅已結婚64年，今年還受邀到大鵬灣，為台灣燈會的「鑽石燈」點燈，但當時未穿婚紗只畫妝，讓她多少覺得有點遺憾，還好社區發展協會舉辦特別的婚禮，讓她能再披「戰袍」，展現自我；蔡何玉梅說，64年前結婚時也有穿婚紗，但是「不像今天這麼漂亮啦」。

說道兩人的相處之道，蔡丁貴也自豪的說「沒吵過」，蔡何玉梅則是補充，「兩人的話說不完」，兒孫滿堂的兩人，猶如神仙眷侶感情令人稱羨。

南州鄉代許王婦櫻也特地和先生許博精從別村來參加，還配合活動拿起球棒輕打彼此的屁股，就是希望持續全心投入這段感情，也更接納彼此，現場還在帶動下高喊「億萬歲！」，絲毫不以歲數為杵，既熱鬧又溫馨。

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