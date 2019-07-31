優席夫任花蓮觀光大使 盼為年輕人「鋪一條回家的路！」

2019-07-31 14:19

［記者王峻祺／花蓮報導］旅居英國愛丁堡的國際知名阿美族藝術家優席夫，去年返鄉開放花蓮玉里馬太林部落老家，經營「Tribal Queen Art & Café部落皇后藝術咖啡館」，今年他受邀為鯉魚潭紅面鴨彩繪，並擔任花蓮觀光文化大使，想要進一步打造部落藝術村，活絡南區193線，盼為年輕人「鋪一條回家的路！」

阿美族藝術家優席夫作品曾躍上紐約地鐵車廂，驚豔國際，去年底他回到花蓮部落，改建自家小雜貨店成3層樓房子，將咖啡廳結合「微型美術館」，展示作品原畫，也提供展售平台給部落小農。

優席夫今年暑假則受邀為鯉魚潭紅面鴨彩繪，「微笑的鴨子」發想自原住民的色系與創意圖騰，公鴨身上的菱形圖文代表山脈，母鴨身上流淌的線條則象徵湖水，傳達花蓮山水人文。

優席夫說，擔任花蓮觀光文化大使，就要更努力為花東，希望帶給部落新的可能，並持續推動地方創生，活絡南區藝文亮點，同時傳承母語，部落即將辦理母語校園，規劃系列地景藝術、藝術大道等，呈現阿美族人過去捕魚的歡樂景象。

他說，希冀打造部落藝術村，同時也期待馬太林部落能夠成為示範點，一個部落影響一個部落，將經驗移植到其他部落，進而活絡南區193線。

花蓮縣長徐榛蔚說，支持並鼓勵優席夫提地方創生計畫，打造南區亮點，已請文化局、觀光處等相關局處單位全力協助，目前花蓮已有10位觀光文化大使，盼借助專業及知名度，魅力行銷花蓮。

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