響應福利政策 協辦準公共化幼兒園

2019-07-31 14:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣市生育率全台名列前茅，但公立幼兒園數量不足，讓年輕父母頭痛不已。新竹昌益建設公司為此免費提供香山一處校舍，與幼兒業者合作，響應政府的「準公共化幼兒園」政策，設立準公共化幼兒園，凡入學的學生最高每月收費4500元，中低收入戶免費，預計招生90人，不到1個月就已有70多人入學。

不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長、昌益建設董事長楊玉全說，新竹縣市已連續十餘年全台生育率第一，缺乏公托幼兒園現象更是嚴重，因此他決定響應政府政策，配合縣市政府極力推動準公共化幼兒園的政策，盼能減輕父母的負擔。

楊玉全決定無償將位於香山閑谷校舍，免費提供私人幼兒園協辦「準公共化幼兒園」，盼能拋磚引玉，讓更多年輕家庭及幼兒受惠。他強調，未來昌益建設在規畫大型社區時，將規畫教育空間，免費提供有意做公共化幼兒園的業者合作，來幫助年輕人減少負擔，讓他們把小孩送到幼兒園，安心工作。

這所幼兒教育團隊表示，申請程序皆符合政府的規範要件，也與政府簽訂合作契約，未來每月每位幼童僅需繳交不超過4500元，擁有第3名以上子女的家長，每人每月繳費不超過3500元，低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用，盼「準公共化幼兒園」的成立，將能夠大幅減輕家長經濟負擔。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法