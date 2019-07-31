小水道讓公園一分為二 住戶建議填平

2019-07-31 14:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日榮泉里榮和公園內有一座荷花池，施工單位闢建一條小水道引井水入荷花池，但這條小水道卻將公園切兩半，民眾常常得跳水道看荷花池，不方便又危險，有住戶認應填平小水道，在公園底下埋涵管引水，以保全公園完整性，或者是讓小水道更親水。

建設局養護工程處長彭岑凱表示，公園以自然生態為考量，很多公園都會有小橋流水，但是對於民眾提出的意見，會進行討論研究。

榮和公園鄰近醫院及國小，四周的大樓愈蓋愈多，人口增加，因此住戶很希望家中附近的公園能符合住戶的需求。

榮泉里長何聰智表示，榮和公園附近大樓住戶相當多，未來將是烏日使用率最高的公園，但是榮和公園面臨一個公園被切割為二的問題。

榮和公園內有一座荷花池，為了讓池水活化，市府特在公園闢一條小水道引井水入荷花池，讓荷花池不會成死水，荷花開得漂亮。

但有住戶認為，榮和公園的完整性，因為此一小水道而被切為兩半，甚至民眾為了看荷花池，懶得遶路踩草皮，會直接跳小水道，大人腿長當然沒有問題，但是小朋友就會有危險。

何聰智建議，可以在公園底下埋涵管來引水，小水道就可封閉，保持公園的完整性，讓小朋友可以有完整的草地可以踢足球或者跑步，否則市府倒不如把小水道整理得更親水一點，如水道可以大一點但水要淺，底部要乾淨，讓小朋友可玩水，大人也不能輕易跨水道，才有自然生態之感。

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