他夢想成陽岱鋼 努力作畫掙得棒球組

2019-07-31 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉弱勢孩子社會及教育資源相對缺乏，救國團去年起推動「愛．分享」聚光計畫，透過自己動手做文創手工藝品並標註出自己的心願，公開讓社會大眾認領，進而達成自己的心願。小朋友的願望單純，有的只是想要文具、運動器材，能夠以自己的力量得到援助，他們都露出了笑容。

「愛．分享」聚光計畫是先前往偏遠地區國中、國小、部落、社區協會等單位勘查，結合社會的力量，在偏鄉各校陸續辦理「心願體驗學習活動」，邀請安排手工藝技能老師，帶領這些偏遠地區的青少年，手做具有地方特色的文創手藝品，將這些作品拍照上傳到專屬的網站，作品的照片旁邊並註明創作者的心願，供社會大眾善心人士自由認領。

救國團表示，事實上，偏鄉弱勢孩子的願望都很單純，有的孩子希望給媽媽買一個新的炒菜鍋，有的許願一顆籃球，有的願望是或的一些新的文具，如簿本、鉛筆等，對都市的孩子來說，這些東西往往垂手可得，但在這些偏鄉孩子眼中，卻是難能可貴。

今天也有2名參與計畫的小學生到場受贈，其中一位是高雄市八卦國小三年級的萬柏欣，她與媽媽、弟弟及外婆同住，媽媽在菜市場玉米攤賣玉米，幾乎沒有週休假日，柏欣平常幫忙做家事和照顧弟弟，假日到玉米攤幫媽媽忙，非常貼心節儉。這次參與聚光計畫，她的心願是能夠得到自修課本，練習更多題目，也希望獲得一些文具，和弟弟一起分享。

帶著萬柏欣來台北，高雄市八卦國小校長莊明廣指出，偏鄉弱勢孩子需要希望，小朋友的願望都很單純，只要教育上提供更多資源，孩子就有可能成為「未來之光」，還社會上提供協助的就是孩子們的「希望之光」，希望計畫能夠永續發展，讓更多弱勢孩子能夠得到照顧。

另外一位則是台東縣海端鄉崁頂國小三年級黃子奇，由於的父母工作地點遙遠，自幼與外婆同住。子奇積極參加學校各項活動比賽，多才多藝的他也擁有優異成績。而在他的心裡特別熱愛棒球，成為棒球選手是他的夢想，陽岱鋼則是他的目標。這次參與「愛、分享」聚光計畫，他以自己的畫作，獲得心中最想要的棒球手套和球棒，朝自己的夢想前進。

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