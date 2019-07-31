他夢想成陽岱鋼 努力作畫掙得棒球組
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來自台東縣海端鄉崁頂國小三年級的黃子奇以旅日職棒選手陽岱鋼為目標，他以自己的畫作，努力掙得棒球組。（記者楊綿傑攝）

來自台東縣海端鄉崁頂國小三年級的黃子奇以旅日職棒選手陽岱鋼為目標，他以自己的畫作，努力掙得棒球組。（記者楊綿傑攝）

2019-07-31 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉弱勢孩子社會及教育資源相對缺乏，救國團去年起推動「愛．分享」聚光計畫，透過自己動手做文創手工藝品並標註出自己的心願，公開讓社會大眾認領，進而達成自己的心願。小朋友的願望單純，有的只是想要文具、運動器材，能夠以自己的力量得到援助，他們都露出了笑容。

「愛．分享」聚光計畫是先前往偏遠地區國中、國小、部落、社區協會等單位勘查，結合社會的力量，在偏鄉各校陸續辦理「心願體驗學習活動」，邀請安排手工藝技能老師，帶領這些偏遠地區的青少年，手做具有地方特色的文創手藝品，將這些作品拍照上傳到專屬的網站，作品的照片旁邊並註明創作者的心願，供社會大眾善心人士自由認領。

救國團表示，事實上，偏鄉弱勢孩子的願望都很單純，有的孩子希望給媽媽買一個新的炒菜鍋，有的許願一顆籃球，有的願望是或的一些新的文具，如簿本、鉛筆等，對都市的孩子來說，這些東西往往垂手可得，但在這些偏鄉孩子眼中，卻是難能可貴。

今天也有2名參與計畫的小學生到場受贈，其中一位是高雄市八卦國小三年級的萬柏欣，她與媽媽、弟弟及外婆同住，媽媽在菜市場玉米攤賣玉米，幾乎沒有週休假日，柏欣平常幫忙做家事和照顧弟弟，假日到玉米攤幫媽媽忙，非常貼心節儉。這次參與聚光計畫，她的心願是能夠得到自修課本，練習更多題目，也希望獲得一些文具，和弟弟一起分享。

帶著萬柏欣來台北，高雄市八卦國小校長莊明廣指出，偏鄉弱勢孩子需要希望，小朋友的願望都很單純，只要教育上提供更多資源，孩子就有可能成為「未來之光」，還社會上提供協助的就是孩子們的「希望之光」，希望計畫能夠永續發展，讓更多弱勢孩子能夠得到照顧。

另外一位則是台東縣海端鄉崁頂國小三年級黃子奇，由於的父母工作地點遙遠，自幼與外婆同住。子奇積極參加學校各項活動比賽，多才多藝的他也擁有優異成績。而在他的心裡特別熱愛棒球，成為棒球選手是他的夢想，陽岱鋼則是他的目標。這次參與「愛、分享」聚光計畫，他以自己的畫作，獲得心中最想要的棒球手套和球棒，朝自己的夢想前進。

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