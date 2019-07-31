人體彩繪也沒問題 失業者職訓秀成果

2019-07-31 13:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府為協助失業者就業，舉辦失業者「美容美髮整體造型暨新娘秘書實務班」，今天秀職訓成果，經過專業訓練，不論是美甲光療或人體彩繪，都難不倒她們。

練班共招收30名學員參訓，其中非自願失業者2人、中高齡失業者15人、身心障礙者2人、外籍配偶5人、大陸配偶3人、自願失業者2人、獨力負擔家計者1人；結訓學員均已報考美容美髮丙級技術士技能檢定，已有多位學員籌設個人美容、美甲、美髮行動工坊及獲得製婚禮公司任職的工作機會。

雲林縣長張麗善表示，本次失業者職業訓練班委託雲林縣社會關懷協會辦理，聘請訓練師，規劃學、術科課程，協助失業民眾、及特殊身份民眾，所有學員經訓練師專業用心的指導加上巧思，學習婚禮儀式流程、飾品製作、新娘整體造型、新娘禮服穿搭調整、新娘美姿美儀、彩妝設計、髮型設計、創意彩繪、美甲彩繪，設計製成的作品創意美感兼具，圓夢成果非常的棒。

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