縫合基隆歷史場域 中濱營區要搬家了

2019-07-31 13:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆法國公墓旁的海軍中濱營區，即將搬到和平島上的和平營區，未來原址將串聯周邊的太平輪遇難旅客紀念碑、要塞司令官邸、校官眷舍、市長官邸到旭丘指揮所，縫合整體歷史場域，今天舉行和平營區新建營舍動土典禮，預計2020年5月完工。

70年前的太平輪事件造成上千人罹難，但紀念此事件的「太平輪遇難旅客紀念碑」，卻被圈進東海街的海軍中濱營區內，罹難者家屬必須事先申請才能進入憑弔。基隆市政府推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，請中濱營區搬到和平島上的和平營區，新、舊營舍皆由市府代拆代建。

市長林右昌今天出席動土典禮時表示，該工程預計在2020年5月完工，會協調工務單位及承辦廠商儘快縮短期程，讓市政得以發展、大基隆歷史場景計畫順利推動、海軍有新穎營舍的三贏局面。

文化部長鄭麗君也說，大基隆歷史場景計畫是針對如何恢復基隆古蹟歷史群討論出的政策構想，從原住民、大航海、清治到戰後的基隆發展，完整的歷史敘事，與世界史重新連結。這也是台灣史上第一個以文化歷史為主軸出發的城市再造計畫，希望全台灣都有這樣的思維，城市發展是可以帶著記憶靈魂往前走的。

基隆市文化局表示，考量東岸沙灣地區被道路、建物及軍港切割而斷裂的歷史斷代，將透過軍港外海線重現沙灣風貌，串聯公車處周邊歷史景點，如大沙灣石圍遺構、法國公墓、校官眷舍、要塞司令官邸等重要文化資產，形塑以教育及休憩為主體的場域，利用文化路徑、數位互動打造消逝的歷史地景及人文資產，將場域作為載體，除了文化旅遊服務，也提供空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。

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