穿黃色小飛俠雨衣看電影 中市府挨批無配套備案

台中電影FUN IN季樂成宮場，民眾穿簡便雨衣觀影，抱怨市府無配套備案。（記者黃鐘山翻攝）

2019-07-31 13:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中電影FUN IN季現正巡迴放映中，市議員鄭功進今日接獲民眾陳情批評，上週六有大雨特報，市府卻無配套備案，不僅觀影人數少，效果差，穿簡便雨衣看後甚至身體不適；新聞局長吳皇昇表示，盼體諒急驟雨難以預防，之後可研擬改為室內。

市府新聞局主辦的電影季今年以「動畫電影」為主軸，7月5日至9月14日止巡迴全市29個行政區，每場次提供32吋液晶電視與電影票作為抽獎獎品，邀請民眾全家一起享受露天電影。

鄭功進說，上週六FUN IN季在東區樂成宮舉辦，但中午氣象局已對台中發布大雨特報，但新聞局竟然完全沒有搭設雨棚或更改場所配套準備，趕鴨子上架依舊放映，一直到夜間暴雨來襲時，才草率發放簡便雨衣應付了事。

廖姓民眾抱怨，雨那麼大，市府又沒有準備避雨場地，不捨讓自己的小孩淋成落湯雞，去了又折返；曾姓民眾也說，大雷雨讓觀影效果非常不好，看了半小時就跑了，反倒見官員大雨中仍得政令宣導台中購物節，真可憐。

鄭功進批評，全場觀影人數未達20人，來宣導的官員都快比觀影民眾還多，有長輩穿雨衣觀影後，甚至身體不適，為辦而辦的效果何在？要求市府面對可預期的大雨來襲，對場所應急規劃應該更用心，不能敷衍了事。

吳皇昇回應，盡可能透過戶外場合來給市民夏日蚊子電影院的感受，目前已舉辦11場反應熱烈；而事前也都查看氣象局相關資訊，前置作業沒有問題，盼體諒急驟雨難以預防，當時現場民眾也對免費提供簡便雨衣表達感謝，樂成宮的場地之後也可研擬改為室內。

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