嘉義159甲縣道髮夾彎多 番路鄉段拓寬1.9公里拚觀光

2019-07-31 13:00

〔記者王善嬿／番路報導〕嘉義159甲縣道連結嘉義市到嘉義縣竹崎鄉石桌，其中番路鄉到竹崎鄉段有多處髮夾彎，且因路幅僅約7到9公尺，不僅遊覽車難會車，還時常出現機慢車與汽車爭道險象，嘉義縣番路鄉公所辦理「縣道159甲線（嘉124線至紫雲寺）道路拓寬工程」，自2017年11月動工，今天在番路鄉半天岩紫雲寺前牌樓舉行通車典禮，期盼拓寬後方便進香香客、遊客上山，提升當地觀光發展。

該工程總經費2.03億餘元，除有公路總局、嘉義縣政府補助，紫雲寺也贊助2900萬元。

嘉義縣長翁章梁說，159甲縣道因有嘉義縣三級古蹟紫雲寺，每逢假日進香遊客川流不息，也因有許多遊覽車上山、容易造成交通堵塞，此次拓寬工程拓寬轉彎處最寬有21公尺，相信來自全國的香客會很有感，可說是嘉義縣門面工程。

立委陳明文說，以往路寬僅有7到9公尺，不僅遊覽車難會車還有交通安全疑慮，如今拓寬完成通車，可望紓解番路、竹崎到阿里山區的交通。

番路鄉長林清根表示，拓寬路段為159甲線及嘉124線交叉口到紫雲寺約1.9公里路段，原本雙向2線道、路寬7到9公尺道路，拓寬為路寬約15公尺，兩側還有慢車道，可提供更好的道路品質跟通行安全，進一步促進地方發展。

紫雲寺主委邱劍虹表示，每週末尤其佛祖聖誕，進香信眾超過千人，遊覽車最多一天有30部，然而以前會車不易，現在拓寬還有慢車道，如民眾騎腳踏車運動、上山賞景，也更方便。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法