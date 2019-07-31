男控申請育嬰留停遭資遣 3M公司：組織調整、合乎法令

2019-07-31 12:53

〔記者謝君臨／台北報導〕3M公司（美商明尼蘇達礦業製造公司）前林姓技術工程師指控，因申請育嬰留停遭公司惡意資遣，嚴重違反性別工作平等法；對此，3M台灣公司稍早發聲明澄清，強調至資遣面談日前，公司並未收到林的正式育嬰留停申請，關於林的資遣決定，屬組織調整範疇，與其欲申請育嬰留停無關，且合乎台灣法令。

林姓工程師今天在民進黨立委林靜儀及民間團體陪同下召開記者會，林指控，他在公司辛苦服務10年，卻因要請育嬰留停，僅1個月即被強行終止僱傭關係，過程非常粗暴，公司完全不顧相關法令；林靜儀則強調，育嬰留停是國家賦予勞工的權利，不是雇主給的福利，依法可以提出申請，請大家正視此議題。

對此，3M公司稍早發聲明稿澄清，強調公司高度尊重員工依據法規申請並執行育嬰留停的權利，並持續核准不論男性或女性同仁所提出的育嬰留停申情。至資遣面談當日前，公司並未收到林先生的正式育嬰留停申請，關於林先生的資遣決定，與其欲申請育嬰留停無關，且合乎台灣法令。

3M公司指出，公司面臨數個重要終端市場需求疲軟的營運挑戰，為此，我們採取一些必要措施應對挑戰，以提升公司的長期競爭力，其中包含組織調整，涵蓋業務部門與後勤支援部門。在本次組織調整過程中，僅少部分的員工受影響，公司衷心感謝他們對3M台灣的發展與營運所作出的貢獻。

3M公司表示，身為一家在台灣深耕超過50年且負責任的企業主，在此次調整過程中，我們以尊重的態度，對待每一位受到影響的同仁，提供優於法定標準的補償方案，並依據個人狀況進行誠意溝通，以期取得理解與達成共識。公司未來將繼續致力於對本地市場和社會的投入。

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