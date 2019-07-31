屏東集團結婚開始報名 同婚新人也歡迎

2019-07-31 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣集團婚禮將於10月5日登場，縣政府準備了萬元家電，並加碼墾丁凱撒飯店住宿券做為新人賀禮，今天（31日）受理報名，由於今年是同婚合法後首次的集團婚禮，縣府也歡迎同婚新人報名參加。

屏東縣今年預計受理20對新人報名，地點選定屏東演藝廳戶外廣場，特別結合屏東獲獎無數的可可及咖啡元素，打造一場「啡你不可」的西式浪漫莊園風的婚禮，讓準新人留下永恆的幸福回憶。

屏東縣長潘孟安表示，每年縣府的集團婚禮都深受民眾喜愛，造就上百對佳偶及幸福美滿的家庭，婚姻是邁入人生的另一個階段，同時也代表著兩人將要面對更多的考驗，兩人之間除了需要有愛來維持之外，更要能夠互相包容、相扶相持，也期許透過這次的集團婚禮，祝福新人們能夠攜手共渡餘生，啡你不可！

另外，婚禮當天也是2019台灣設計展開幕日，縣府特別安排文化接駁車，接送新人及親友，在專業攝影師陪同下，到眷村等台灣設計展場拍攝紀念照，留下美好回憶。

本次集團婚禮，將於10月5日（週六）於屏東演藝廳戶外廣場登場，縣府除了準備幸福實用家電好禮及屏東特色伴手禮外，縣長潘孟安還加碼送上墾丁凱撒大飯店住宿券，想參加的新人手腳要快！活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。

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