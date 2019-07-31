思薇爾泳裝驚傳倒閉 桃市勞動局下午將派員了解

2019-07-31 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕國內知名泳裝品牌「思薇爾」驚傳倒閉消息，桃園市勞動局表示並未獲報，將派人前往了解。

有網友在知名網路論壇PTTPO文，在思薇爾泳裝工作的家人昨（30）日被通知開會，傳勞工將集體向公司要薪水。

綜合媒體報導，思薇爾登記的「台灣羅日雅有限公司」目前無人接聽電話，位於桃園市八德區的總公司亦大門深鎖。附近居民表示，昨下午有人前往搬貨，今日上午則已不見人影。

桃園市勞動局表示，沒有接獲勞工投訴，該公司也沒有陳報大量解僱情形，今（31）日下午將派員前往了解。

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