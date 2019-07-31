科政中心調查：北部人較關心新聞品質和國家認同

2019-07-31 12:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕國研院科政中心去年底進行台灣第一個全面性社會議題調查，今天公布調查結果，整體民眾最關注的類別是環境、勞動權益與薪資、糧食議題，北部民眾則比其他區域更關心新聞品質和國家認同，中部區域更關注空氣品質，南部民眾相對更關心淹水問題，科政中心表示，關心程度不等同對政府施政滿不滿意，調查結果的確會受到時事影響，但是背後原因須要進一步研究探討。

科技政策研究與資訊中心首度針對我國民眾關心的社會課題進行全面性調查，政策研究組副研究員林品華表示，從智庫、業界建言、媒體報導、專家問卷、公共政策平台等篩選出14大類、79小類，共334個課題，調查發現，民眾最關注的類別是環境、勞動權益與薪資、糧食、災害與能源議題，各占15％、12％、11％、10％和10％。

林品華說明，從去年10月25日到11月19日收集20048份有效問卷，針對20歲以上民眾進行分層配額抽樣，每位受訪者有15票，從題目中選出自己關心的課題，北部區域在受訪者結構中占45.5％、中部22.1％、南部27.％、東部4.3％，離島則是1.1％，但是必須強調的是，關心程度不等同對政府施政滿不滿意。

環境部分民眾最關心落實源頭減量與物質循環再利用，勞動權益則是關注促進中高齡與高齡者再就業，糧食部分則是關注降低造假與標示不實的食品詐欺事件，災害部分關注氣溫異常造成的農業損失與增加用電需求；能源議題則是使用核能需要兼顧核能安全，但是跟第二名綠電設置場域需兼顧能源發展與生態考量指數差不多。

科技政策研究與資訊中心主任莊裕澤指出，調查進一步選出區域、年齡、性別各群體的「差異化課題」，也就是「我群很關心，可是別的群體相對不關心的議題」，北部區域北北基、桃園、新竹和苗栗民眾，相對其他區域更關心新聞品質低劣須強化媒體自律與責任、網路媒體充斥不實訊息須落實內容管理，以及大眾對國家認同與國名很在乎卻難有共識。

林品華表示，台中、彰化和南投等中部民眾比其他區域民眾關心氣候變遷造成水資源短缺與品質下降、PM2.5等有毒害物質對人體的危害、管制氟氯碳化物等物質使用以降低臭氧層破壞；從雲林到屏東的南部民眾則相對其他區域關心成水質惡劣與淹水問題、降低溫室氣體排放以減少地球暖化，以及城市水患造成基礎設施損壞與生活機能癱瘓。

由於問卷收集時間是去年10到11月期間，莊裕澤表示，的確會受到附近期間發生的時事影響民眾選擇，但是進一步後續研究，才能深入探討背後原因。

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