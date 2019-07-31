酒後代駕大降價！ 北北基桃明起最低330元

2019-07-31 12:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然每年酒後駕車取締件數仍逾10萬件，事故件數仍有4、5千件，不過使用酒後代駕服務的人也有成長，根據台灣大車隊統計，台北市熱點包含林森北路、中山北路等。為呼籲喝酒不駕車，有需求多利用酒後代駕服務，台灣大車隊今年攜手TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會、金車柏克金啤酒餐廳，共同宣示酒後不駕車；台灣大車隊同時也宣布8月起，北北基桃酒後代駕全面降價，從原未滿10公里650元起，降為3公里內330元，3公里至未滿10公里440元起。

台灣大車隊指出，鄰近的中國每日代駕需求達66萬趟次，韓國47萬趟次，而台灣現在僅800趟次，相信還有很大的成長空間。台灣大車隊今日拿出已服務12萬酒後代駕趟次統計數據，發現有90％是個人預約，客群年齡主要為30至39歲，當中男性占70％，但只有20％用戶會事先預約，其餘80％用戶則是飲酒當下臨時呼叫代駕服務。

台北市叫車熱點則是忠孝東路、林森北路、中山北路、敦化南路、南京東路、松壽路等，飲酒場所最高的是熱炒店、日式料理店、飯店與酒吧；近年來薑母鴨、羊肉爐店呼叫酒後代駕比率也快速成長，顯見冬季進補大啖含酒料理避免開車的觀念，已逐漸出現成效。

台灣大車隊營運長周恆倫表示，現在每年平均還是有非常多件酒駕車禍事故發生，台灣大車隊與酒與責任促進會已合作12年，公司也以身作則，只要員工、司機夥伴有酒駕事實發生，一定會解除雇用關係。這次推出代駕優惠價格，將從北北基桃先實施，並逐步推展至直轄市六都及台灣各縣市，預計於今年底前完成全台統一定價；期望透過降低代駕服務門檻，使社會大眾酒後都能不開車，多利用代駕服務。

台灣大車隊現行酒後代駕服務，上午7點至晚間10點59分，未滿10公里起跳價650元起、晚上11點至隔日凌晨1點59分起跳價800元、凌晨2點至上午6點59分起跳價1000元，全時段每2公里加收100元。明日起推出的優惠價格，不分時段3公里內只要330元、3公里以上未滿10公里，上午7點至晚間11點59分440元、凌晨12點至上午6點59分550元；行駛超過10公里，每公里加收50元、超過30公里每2公里加收50元。

酒與社會責任促進會理事長吳克勤表示，政府一直以來都致力於減少酒駕發生，近年逐漸看到成果，2014年至2017年酒駕事故30日死亡率逐年遞減。促進會現在也正發起網路「不酒駕，我行！」活動，歡迎各界人士共同加入，期望2021年可達20萬人宣示不酒駕。

另外，包含柏克金啤酒餐廳、柏克金燒肉屋在內的合作餐廳，都可協助民眾代叫酒後駕車服務，同時會在店內擺設警語文宣，加強不酒駕宣導；民眾明日至8月4日至柏克金兩間餐廳臉書粉絲團按讚並分享貼文，還有機會抽種台灣大車隊搭車金300元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台灣大車隊與TBAF合作宣示不酒駕 明起酒後代駕大降價 最低只要330元。（資料照，台灣大車隊提供）

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