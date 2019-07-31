投資金額達95億 基隆港旅運商業大樓第4季啟動招商

2019-07-31 12:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年台灣商港郵輪業務成長快速，國際郵輪旅客大幅成長，台灣港務公司表示，看好基隆港具開發優勢，南港至基隆輕軌站端點也將行駛至基地範圍，人潮商機湧入，預計今年第4季公告基隆港旅運複合商業大樓招商作業，預計未來將引入餐飲及觀光休閒服務業及相關設施，初估投資金額達95億元。

台灣港務公司表示，近年來我國商港郵輪業務成長快速，106年度基隆港更獲評為亞洲最佳郵輪母港，郵輪旅客近年來均年年大幅成長，預估今年有機會突破100萬人次，未來基隆港發展將依循近洋航線貨櫃港及國際郵輪母港的發展定位，逐步實現客、貨並進，結合港區及都市更新計畫。

基於國際郵輪母港、基隆南港輕軌區位優勢及基隆港轉型的契機，將進行基隆新地標－「基隆港旅運複合商業大樓」招商作業，希望吸引國內外具規模的廠商投資進駐，創造港市共榮生活圈為願景，藉以提升基隆港國際形象。

台灣港務公司表示，基隆港旅運複合商業大樓基地4.168公頃，建蔽率70%、容積率290%，土地權屬為國有土地，由台灣港務公司經營管理。基地鄰近基隆火車站及基隆廟口，具有基本消費客群存在，除交通便利優勢外，基地將擁有基隆市中心唯一鄰近水岸的城市商圈，若透過招商引資可達到加乘效應，趁勢帶動基隆港市整體發展。

台灣港務公司說明，基地預計引入零售、餐飲業、觀光休閒服務業、工商服務業、公共運輸場站及其附屬設施、藝文及文教設施、娛樂觀光船活動、觀光遊樂設施、會議及展覽服務等，用以規劃港埠旅運中心、轉運商場及景觀旅館，初估投資金額約95億元。

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