4年蘭嶼「補位人生」 這位校長悟出達悟人生活哲學

2019-07-31 11:47

［記者黃明堂／台東報導］蘭嶼中學校長楊瑞良今天退休，卸下4年校長生涯，告別「補位人生」。他說，到機場補位，是到蘭嶼服務的日常，也讓他悟出島民「無計畫」的生活哲學。

楊瑞良今天退休，由台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。在蘭嶼中學當校長，是他從事教育的第一任校長，也是惟一，而且就在偏遠的蘭嶼。

他說，原本在彰化二林商工當主任，4年前拖著皮箱到台東考校長，為何選蘭嶼？自己也傻乎乎的不知道，考了就上，上了就去，去了就4年。

楊瑞良說，蘭嶼交通不便，因天候因素，海空交通中斷是常有的事，必須常到機場補位，有時連續5天也補不到機位，改坐船，也不一定有開。

他說，在台灣做事，必須先有計畫，再來執行，但在蘭嶼，這一套行不通，當地人做事，不會先講出計畫，但時機到了就做，這個生活模式，他在4年的補位人生，體悟出蘭嶼人「不計畫、靠等待」的哲學。

他說，補位，何時能補到？操之不在我，且充滿變數，正好蘭嶼受制於地理天候，凡事都有變數，所以不能先開口講，只能時機到了就做。

就像曾有一位島民邀他去看潮間帶生態，按台灣邏輯，會先告知時間地點，但對方從不告知何時去，直到有一天就去了。

楊瑞良說，回過頭看蘭嶼的學生，資質並不差，但長期以來所學的都是跟蘭嶼背景無關的教育內容，效果當然差，新的課綱強調在地學習，相信長久下來，會翻轉蘭嶼。

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