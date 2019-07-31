南投「成功路」工期1年？ 民憂再陷交通黑暗期

2019-07-31 11:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南崗工業區對外要道「成功路」，目前正如火如荼進行自來水管線汰舊換新工程，且公告施工日期迄明年7月止，引發外界議論紛紛，畢竟該道路上下班時間車流量相當多，若要施工約1年時間，恐再陷入交通黑暗期，造成大家不便。

自來水公司南投營運所解釋表示，此次管線老舊汰換工程包括南投、名間2地，依規定，公告施工的時間，是指所有工區的起迄日，並未針對細部另行公告，才遭外界誤解工期長達1年之久，其實，「成功路」工區施工時間僅2個月左右，最遲9月底前可完工。

水公司說，「成功路」一帶埋設的供水管線，距今已有3、40年之久，因過於老舊以致易出現破裂漏水、鏽化等問題，才列為今年度重點改善區域，且將採取「半半施工法」，即封閉一半道路施工、另一半則開放通行，減少對交通的影響，屆時，換裝較好材質的石墨延性鑄鐵管，不但使得民眾飲用水品質更有保障，連帶民怨也可望獲平息。

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