小鬼比阿飄更可怕！父母每天6次壓力大 每月想放8天假

2019-07-31 11:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕「比鬼門開更可怕的是校門關」，學生放暑假、許多家長為照顧小孩而頭痛；董氏基金會指出，根據英國一項調查顯示，父母每天至少有6次因為小孩而感到有壓力，且有近40分鐘焦慮、每月有8天需要休息和有自己的時間。

董氏基金會指出，一項由BP（英國石油公司）進行以2000名英國父母為對象進行的調查結果顯示，哄孩子們上床睡覺、食物採購和用餐時間都是觸發父母壓力的最大因素。

因孩子感到壓力事件前五名依序為「當孩子變得更糟糕」、「上床睡覺」、「吃下特定的食物」、「禁止玩手機或看電視」、「讓他們整理房間」。

且孩子會在父母背後做些調皮舉止，像偷拿零食、亂塗化妝品、在牆壁或家具等塗鴉等，發現他們也是造成大多數區域破壞的主要原因，在家裡佔了46%，商店及餐廳分別為13%、10%。

此外有4分之3的受訪者表示，有了孩子後，需花更多時間完成一些簡單的任務，早上光穿好衣服的時間多了11分鐘，吃早餐因孩子的喧鬧多加了12分鐘等。

成功大學教育研究所教授董旭英建議，家長可轉換想法，重新找尋過程中感到愉快、快樂的事情，例如帶孩子上學的路上聽他說話分享，是一種正向溝通；餵年幼孩子吃飯，即使吃得滿身都是，但為了將飯吃完，會逗他或使用一些方法，是個有趣的回憶。

他也建議家長要做好時間分配，不要將全部時間投入在孩子身上，留一些時間去做自己喜歡的事；與另一半或家人協調分工，或夫妻倆共同照顧，塑造家庭生活，促進彼此間的關係。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，研究顯示英國父母很難在保持冷靜的狀況下度過一天，特別是新手父母一定需要適應時間，雖然手忙腳亂，或會按照書中指示去照顧，其實就是「做中學」，每個新手父母，幾乎是這樣。

葉雅馨建議，長輩可視情況伸出援手，作為照顧替換或給新手父母喘息的角色，如一星期中選擇一天或兩個晚上換手照顧，此外，她提醒暑假期間家有學前或學齡兒的父母，可與孩子約法三章，特別是上床就寢及用餐的時間點，其餘時間在不影響健康及作息的前提下，讓孩子比較自在應用，即便是打電動、看電視等，不需制定過多的規範，當孩子無法遵從約定時，再收回自由的時間。

同時她建議，家長思考想與孩子一起做的事情，像準備餐點、邀朋友來家裡看想看的節目、玩遊戲、做運動或選餐廳吃飯等，提前規畫好，留些彼此互動時間，會讓暑假變成一種期待。

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