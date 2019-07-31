食安》北市今夏中毒案增加 這些高風險食物要小心

2019-07-31 11:22

〔記者蔡思培／台北報導〕不少人在夏天都喜歡吃清爽不油膩的食物，但食材保存或調理過程若稍有不慎，容易提高食品中毒發生機率。統計指出，北市今年4月至6月共有13件食品中毒通報案，比去年同（10件）增加3件。未經加熱的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等都屬於食品中毒的高風險食物。

北市衛生局表示，這次的13件食品中毒通報案中，1件攝食者主要症狀包含發疹、發癢、臉部潮紅及過敏反應，經判定過敏原因為虱目魚柳組織胺造成，係屬天然毒食品中毒，其餘12件病因無法判明。組織胺是腐敗魚肉（如鮪魚、鯖魚、秋刀魚等）中常見的化合物，由於對熱安定，故不易以加熱方式加以破壞，一旦產生就不易去除。開放式、潮濕的存放空間，易使魚體受到腸內細菌污染，24小時內便足以產生引起中毒的組織胺含量。

衛生局指出，預防組織胺食品中毒的最好方式是防止魚肉在保存中產生組織胺，並需注意調理條件，這包括衛生良好環境確實以低溫或冷凍保存魚體、魚體解凍到烹煮間隔不超過2小時、有足夠之烹調溫度及時間。

食品中毒定義為2人或以上攝取相同食品出現相似症狀，病因大宗為病毒、細菌、天然毒。未經加熱的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等，是屬於食品中毒的高風險食物，常被視為優良蛋白質來源的魚貝類等水產，則要注意組織胺、諾羅病毒等風險。

衛生局也呼籲民眾，養成洗手、食物要新鮮、要生熟食分開、徹底加熱、注意保存溫度等習慣。餐飲業者也應建立良好之操作衛生習慣，患者及醫療機構應保全證據，儘量保留剩餘食品與嘔吐或排泄物，並儘速通知衛生單位採樣調查，以釐清食品中毒原因。

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