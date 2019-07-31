中國發信各大學挖角台師 校長警告有這些陷阱...

2019-07-31 10:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕暑假已過一半，但近期卻傳中國廣西某高校對台灣廣發招聘信，據悉如世新、中華科大等校的全體教授都收到，收信教師點出，中國物價、賦稅並不低；校長則提醒，赴中者難取得永久教職，且須接受「中國台灣」身分，否則恐遭紀律處分。

該封招募信來自中國廣西某公立學校，點出台灣少子化問題，描述招生煩惱、奔波兼課等國內大專兼任教師困境，亦對退休者招手，直言要緊急招募數十名台籍博士。目前已有不少國內私立大學收到，採群組通發方式，寄到各教師信箱中。

收到該信的世新大學社發所副教授陳政亮說，看了信中提供的待遇，年薪95萬到145萬台幣，是略高台灣這邊，但有網友補充，考量當地物價與賦稅，該薪資也不怎麼樣，更直言中國不是有思想自由的地方，雖有人來詢問，但轉傳該訊息會讓自己不安心。

實踐大學校長陳振貴表示，尚未聽說實踐教師收到信件，但中國各省份配合中共黨中央，對台灣採取「融合」政策，吸收台灣博士與年輕教師，只是其中一項具體工作。

陳振貴分析，台灣每年造成700名以上的流浪博士，西進中國或許是這些人的選項之一，而這次來信招募的學校中，本身已有台籍教師，也因此，招募信點出國內大專教師困境，一點都不意外。

但陳振貴提醒，中國聘台籍教師採外籍教師的「外專」約聘制，一般簽約3到6年，除非歸化中國，否則很難拿到永久教職，且有研究KPI與教學要求，競爭壓力甚大，未達標者，當學期就扣薪，聘期屆滿立即解聘，已有台師因研究未達標只好提前離職，以免被開除。

陳振貴更說，中國的學校有「意識型態」管理，如2015年中國教育部長袁貴仁說3個「決不允許」政策：「不允許老師發牢騷」、「不能傳播西方價值觀念」、「不能攻擊誹謗政府抹黑社會主義」，中共更要求教授「七不講」政策，台師除了言行舉止要十分低調，更不能宣傳台獨思想，只能接受「中國台灣」身分，否則將受紀律處分，呼籲台人西進之前，要仔細做好評估與三思。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法