心疼外公重聽 南台科大博士生設計抱回旺宏金矽獎鑽石大賞

2019-07-31 10:10

〔記者萬于甄／台南報導〕第19屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」日前舉行頒獎典禮，台南地區大專院校師生團隊參賽，奪下不少獎項，其中，南臺科技大學邱緯翔為解決外公在使用傳統助聽器的不便，設計《基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統》榮獲應用組鑽石大賞，相當不容易。

旺宏金矽獎為鼓勵全國各大學校院學生，在半導體領域的研發創新和實作經驗，今年共計有37所大專院校、272支隊伍報名、900多位師生熱情參與，近20年來超過3000支隊伍，逾1萬4000名大專院校師生曾投入這項競賽。

其中，南臺科大電機系博士生邱緯翔為解決重聽的外公，使用傳統助聽器時產生的困擾，在電機系、資工系及奇美醫學中心專業醫師的指導下，研發「基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統」，此次奪下應用組鑽石大賞、最佳指導教授獎與最佳創意獎等，抱回總獎金53萬。

邱緯翔的作品設計具有多人語言降噪的功能，並結合眼鏡透過視覺鎖定的方式，讓感興趣的對象聲音更加清晰，抑制其他無用的聲源，解決傳統助聽器無法克服的技術瓶頸，獲得許多評審青睞。

南臺科技大學表示，校方未來也將持續規劃，提供豐富資源與師資來籌組各個跨校、跨領域團隊，讓學生除了有扎實的實務技能訓練外，也培養其跨領域合作的能力。

此外，崑山科技大學師生團隊也分別獲得不少獎項，其中電機工程系以《群組化之多裝置防遺失警報器》榮獲應用組評審團銀獎與應用組新手獎，機械工程系所則以《聲控聲動仿生機器人》獲得應用組優勝獎。

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