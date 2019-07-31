禪繞話心晴 新營社大師生聯展東山登場

2019-07-31 08:39

〔記者王涵平／台南報導〕新營社區大學老師張淨涵帶領靜心禪繞畫班，在東山圖書館舉辦師生聯展，展期至8月23日，感受畫者繪畫的過程中，投入其中專注帶來心靈上的平靜。

聯展由新營社大資深志工陳惠春促成，禪繞畫課程著重在放鬆心靈，建立自信心，在每一筆畫當中達到專注療癒效果，無論有無繪畫基礎都可以提筆作畫。

張淨涵是亞洲禪繞畫第二期的認證講師，美術系畢業後，目前持續在藝術相關研究所進修當中，讓自己在藝術創作上開展出新的領域之外。

學員透過繪畫得到靜心療癒的效果，常常即將要下課了仍專注在繪畫。而老師在課程中帶入不同的主題，例如這學期五月適逢母親節，帶領學員一起來畫一張禪繞畫結合母親節親手畫一張卡片給自己的母親。

陳惠春在社大服務有十幾年了，跟著張淨涵學第三期，因為喜歡在畫禪繞畫時全然投入在繪畫的過程心能夠安定下來的感覺，所以也時常協助老師班上許多活動跟招生，陳惠春曾這麼形容禪繞畫：「一個人，一枝筆，一顆心，一點時間，坐下來靜下心」，畫禪繞畫就是這麼的簡單而單純。

新營社大持續拓展在東山區的學習資源，本學期與東山圖書館合作開新課程《新營社大×圖書館》東山好學－環保編織 & 造型紙黏土，期待以手作、環保、創意為精神，將學習資源帶到東山區。

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