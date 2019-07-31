空軍六聯隊上校林青輝 回饋社會不餘遺力 十年不間斷

2019-07-31 08:24

〔記者張忠義／高雄報導〕長期認養國內貧困兒童十年沒間斷，今年獲得全國扶幼表揚殊榮的屏東空軍六聯隊參謀長林青輝上校，身受國家栽培在家裡經濟改善後，只要有能力就持續幫助更多需要幫助的小朋友。

林青輝是位飛官，飛過T34、C47、C119、C130H運輸機等，曾參與印尼、海地人道救援、空降空投物資、海上日夜搜救及乾旱人造雨…..等任務，28年軍旅總飛行時數5510小時。

林青輝表示，自幼生長在貧困雲林鄉下，父親是工人母親在幫傭，家境清寒，曾經受到很多善心人士幫助，為了改善家中生計進而從軍報考空軍官校立志當個飛官，身受國家栽培後家裡經濟改善許多，自己也和妻子徐櫻娟結婚育有一對兒女，林青輝有感于小時候時家裡常常受人幫助，如今已經有能力去幫助更多貧困家庭也算是回饋社會。

持續認養國內貧困兒童十年沒間斷，今年也獲得2019年全國扶幼表揚殊榮『助人為快樂之本』，也是林青輝和夫人徐櫻娟的座右銘，他們表示只要有能力還會持續幫助更多需要幫助的小朋友。

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