中華藝校音樂畢業生巫楓 今年上榜考上4所國立大學

2019-07-31 08:17

〔記者張忠義／高雄報導〕中華藝校致力於「適性揚才、特色發展」教育政策，繳出優質亮眼的升學成績單，今年應屆畢業生已有三五六人次考上理想大學，錄取國立大學者二十五人；其中，來自台南金城國中的巫楓，一舉獲錄取四校國立大學，備受注目。

教務主任盧昱余指出，台南金城國中畢業的巫楓同學，熱愛音樂的創作，走在自己夢想的路途，因此每日遠從台南通學到中華藝校就讀。

主修聲樂的巫楓，不僅是樂團的靈魂人物─主唱，在家人全力的支持與鼓勵，以及加上學校對學生無上限獎學金的支持，更讓她享受在音樂創作興趣之路；現更一舉考上清華大學、嘉義大學、臺南大學、屏東大學四校音樂系，成為中華藝校校史上第一位音樂科學生就讀清華大學。

吳梅嵩校長表示，該校連續十年榮獲教育部評定為「高職優質化學校」、獲得教育部第一屆「藝術教育貢獻獎─績優學校」、教育部指定「藝術群新課綱基地學校」、藝術群南、東區教育資源中心學校等殊榮，無論是在教學、展演競賽都能受到各界的肯定與讚賞，而歷年來在升學進路方面更是亮麗耀眼。

此外，今年應屆畢業生已有三五六人次考上理想大學，並以繁星計畫、大學學測申請、技專校院申請及獨招等方式錄取國立大學金榜題名者二十五人，各入學管道國立升學金榜全壘打。

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