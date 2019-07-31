好熱！中南部高溫上看36度 各地留意午後雷陣雨

2019-07-31 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日白天以前太平洋高壓仍較強，各地大多以晴到多雲為主，午後在中南部地區及北部山區附近會有局部短暫雷陣雨，隨著水氣漸增，午後雷雨範圍會比昨天來得廣，而台東及恆春半島由於吹著東南風，整天不定時會有些局部短暫陣雨，晚上之後花蓮及南部地區降雨機率也會增加。

氣溫方面，各地高溫都在33度以上，尤其桃園以北、中南部近山區平地更有機會來到36度左右，氣象局也持續發布高溫資訊，包含高雄市近山區或河谷為橙色燈號，雙北及桃園則是黃色燈號，提醒大家，天氣炎熱且紫外線指數高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

西南部長浪 留意年度大潮

原位於南海的低氣壓已在昨天下午2時發展為熱帶性低氣壓，並有增強為輕度颱風的趨勢，今、明兩天將朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響，但中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，而北部、南部及恆春半島沿海地區易有較強陣風，海邊活動請注意安全

特別提醒，今天至週六（8月3日）適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

空氣品質部分，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風面，擴散條件較差，清晨中部以北沿海地區受渦流影響，污染物易累積，午後西半部受光化作用易使臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，局部地區擴散條件較差，可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週四至下週日（8月1日至4日）南方低壓帶北抬接近台灣，東南風伴隨水氣增加，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後雷陣雨的天氣，降雨範圍擴大，山區及大多數平地皆有機會，其中週四、週五兩天，午後有局部較大雨勢發生的機率。

下週一、下週二（5日、6日）低壓帶影響，水氣更為增多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲午後雷陣雨的天氣。

位於南海的熱帶性低氣壓或颱風，未來將朝海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響，當其西行遠去後，南海至菲律賓東方海面仍為低壓帶環境，其內的熱帶擾動持續有發展的機率，但後續的變化各模式分歧度大，此亦將緊緊牽動著後期的天氣變化，請多留意氣象局發布的最新資訊。

國際都市氣象：

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