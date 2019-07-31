老婆性趣缺缺「要他自己解決」 40歲人夫PO文網熱議

2019-07-31 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕性愛是維持情侶或夫妻間感情的關鍵？！一名已結紮的40歲人夫PO文感嘆，老婆對於床事沒有很熱衷，一個月能與老婆享受魚水之歡大約只有2次，讓他忍不住哀嚎「想跟自己的老婆做愛到底有什麼錯？」文章也引發網友熱議。

一名40歲人夫在PTT西斯版發文表示，他40歲的性慾正處於四十如狼階段，但每個月和老婆魚水之歡的次數大概只有2次，也就是老婆排卵期來的那幾天，還要看她的心情。而且最讓他氣餒的是，老婆常常對他說：「你自己去廁所用出來啦」。

這名人夫感嘆，「我可是正常男人耶，性慾可能比一般人強了點，但也沒有很誇張啊，我心中的小小疑問...那當初叫我結紮幹嘛浪費我的8000...」。這名人夫辛酸血淚史一PO出立刻引發網友熱議。

有許多同病相憐的網友紛紛留言，「一個月2次要知足感恩了 我根本不知道下一次是什麼時候」、「唉 感同身受，做愛搞得向罪犯一樣被對待」、「X你還能有兩次 拎北一季有一次就要偷笑了」、「不錯了 我上個月也只有一次」、「婚前一週4次，婚後半年變兩週一次路過」、「這有甚麼好抱怨的，我也是40歲男子，半年才一次」、「我已經忘記上次是何時了 我還沒40歲更慘」。

甚至還有更慘的網友表示，「我跟我老婆已經超過四年沒有做愛了，真的很難以想像 怎麼熬過」、「我都6年沒有了，你算幸福了好嗎」。

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