週三炎熱午後局部雷陣雨 西南部逢年度大潮慎防海水倒灌

2019-07-30 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明天（31日）天氣狀況和今天差不多，晴朗炎熱，局部地區有午後雷陣雨發生。另外還要提醒民眾，西南部地區適逢年度大潮，務必多加注意。

根據「中央氣象局」預報，明天白天太平壓高壓仍強，各地天氣晴朗炎熱，僅台東及恆春半島整天不定時會有些局部短暫陣雨，中南部地區及北部山區附近午後也會有局部短暫雷陣雨，且明天水氣增加，午後雷雨的範圍會比今天來得廣。而入夜以後，花蓮及南部地區的降雨機率也會增加，提醒民眾留意。

氣溫方面，明天各地高溫都在33度以上，尤其桃園以北、中南部近山區平地更有機會來到36度。

紫外線方面，明天各地紫外線指數都達到過量級，宜蘭縣更是來到危險級，請民眾出門務必做好防曬工作，隨時補充水分，避免在大太陽底下活動。

空品方面，明日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，局部地區擴散條件較差，可能達橘色提醒等級。

另外，原本位於南海的低氣壓已在今天下午2點發展為熱帶性低氣壓，並有增強為輕度颱風的趨勢，預計在明後兩天往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響，但中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，北部、南部及恆春半島沿海地區易有較強陣風。

特別提醒民眾，明天至週六（8月3日）適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請多加注意海水倒灌、局部淹水等現象。

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