日航慶祝來台60年 展示歷年空服員制服

2019-07-30 19:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本航空今天慶祝來台60週年，特別在松山機場舉辦慶祝儀式，還在現場展示歷年來7套各具特色的空服員制服，其中3套為日航時期、4套為日亞航時期，別具歷史意義。

日本航空今表示，1959年7月30日JAL東京羽田=台北松山航線首航，開啟並肩負起台日間的羽翼重任。今日喜迎飛航60年，為表達長年來支持JAL的廣大旅客與同業的感謝之意，精心籌劃了一連串的活動。

今日中午在松山機場JL098航班登機門，日本航空舉行紀念儀式與旅客同樂，今日JAL致贈搭乘台北松山＝東京羽田JL096/JL098、東京羽田＝台北松山JL097/JL099的旅客小禮物（Q版日航飛機磁鐵/原子筆）與搭乘證明書。

日本航空表示，去年台灣訪日旅客人數突破475萬人次，成長4.2%，台灣喜愛到日本的旅客增多，也表示回頭客和深度旅遊的旅客正在逐年增加。

日本航空今天也請空服員展示7套空服員制服，其中有3套是日航時期、4套是日亞航時期，別具歷史意義。

日本航空成立於1951年，1959年7月30日首航東京羽田機場到台北松山機場，來台的60年間，因為中國關係，有33年都是以日亞航名義在台營運。

日航表示，1975年日航開闢中國與日本定期航班，因此無法以日航身分飛行台灣，特別成立日亞航，日亞航飛台時間長達33年，直到2008年才併入母公司日航。

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