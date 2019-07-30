第31屆奇美藝術獎 首見姊妹獲獎

2019-07-30 20:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由奇美文化基金會主辦的第31屆奇美藝術獎，今天舉行頒獎典禮，包含音樂類，以及具像美術創作類等共9位得主，今年首度有姊妹花同時獲獎，也第1次頒發特別貢獻獎，感念寫實藝術家李足新，場面溫馨。

音樂類得主中，許珊綺與許名妤姊妹，各在鋼琴組、弦樂組獲獎，31年來首見，今天頒獎前，奇美文化基金會特地邀請她們開場表演。

來自北部的許家姊妹，母親是鋼琴、長笛老師，24歲的許珊綺，目前在德國漢諾威音樂學院碩士班攻讀，19歲的許名妤，則是美國費城寇蒂斯音樂學院一年級生。許珊綺5歲開始學鋼琴，9歲副修大提琴，許名妤也是5歲學鋼琴，10歲主修中提琴，對於能同時獲獎，姊妹倆都說「很開心」。

評審們認為，許珊綺的技巧純熟扎實，樂曲結構穩固清晰，許名妤音色的控制力極佳，且拉奏技術高超，音樂表現富有深度，是全方位的中提琴家，日前才剛獲選「新北市樂壇新星」。

現場也首度頒發「特別貢獻獎」的李足新，今年2月辭世，他曾獲第4屆與第6屆的奇美藝術獎，也多次擔任評審，推動當代寫實藝術不遺餘力。李足新抗癌期間仍全力打造毓繡美術館，讓該館有「山中傳奇」、「台灣最美風景美術館」等美譽，為感念他一生對藝術的付出貢獻，奇美文化基金會特頒此獎。

奇美藝術獎於1989年創辦，迄今已有326人獲獎，累計獎助金額已逾1億1千萬元，為國內民間單位藝文贊助歷史最悠久的獎項。

第32屆奇美藝術獎於10月起開放報名，獎助項目包含具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期1年、每個月3萬元的獎助金。詳情請上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org

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