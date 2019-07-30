彰化滯洪地遍地開花 調節水源兼具觀光

2019-07-30 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前已有1座員林園滯洪池，還有2座施工中，預計年底完工，加上員林龍燈公園滯洪池工程目前辦理基本設計審查意見修正作業，已啟用和定案的滯洪池至少4座，如果再加上規劃中的鹿港麻剪溝滯洪池預定地，以及花壇排水改道工程，第5座、第6座滯洪池指日可待，將來滯洪池將變成另類地方「產物」。

全縣最早啟用的員林園滯洪池，去年至今發揮蓄水洩洪的效果，平常為景觀、生態、休憩的場所，雨天、颱風天成為宣洩瞬間豪大雨的「水庫」，稱職扮演了調節水源的「海綿」角色。

員林園滯洪池面積約2公頃多，全縣另有二林地區的萬興排水35公頃，以及第四放水路23公頃滯洪池工程興建中，這2座滯洪池預計今年年底竣工，另一座員林市龍燈公園滯洪池，面積約3公頃，目前已進入設計階段，縣府水資處力拚年底發包，明年施工。

除了這4座之外，還有鹿港麻剪溝佔地10公頃滯洪池預定地，以及未來完成花壇排水改道工程後，水資處規劃開闢2座各約5公頃的滯洪池，若這3座滯洪池未來也能順利施工的話，彰化縣起碼會有7座兼具多功能用途的滯洪池，形成地方特色。

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