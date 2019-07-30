桃市原住民族長者新福利 55歳可接種肺炎鏈球菌疫苗

2019-07-30 20:28

〔記者陳恩惠／桃園報導〕肺炎連續3年蟬聯台灣人十大死因第三位，感染肺炎死亡人數9成是65歲以上長者，另70歲以下染肺炎原住民，平均壽命比其他人少活15.2年，而桃園市原住民族人口逐年增加，是第三大原住民族縣市，桃園市衛生局宣布，即起開放設籍桃市55歲（民國53年出生）以上原住民、65歲（民國43年出生）以上市民免費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔1年後再接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，也讓桃園市肺炎預防服務再升級。

衛生局長王文彥說，桃園市2017年率先免費提供65歲長者接種1劑13價肺炎鏈球菌結合型疫苗、66歲以上接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，讓桃市的肺炎死亡率從2016年的每十萬人口39.2人，2018年下降至每10萬人口34.8人，不僅低於全國平均，也是六都最低。

為了關懷長者肺炎鏈球菌接種情形，衛生局長王文彥、原住民族行政局長林日龍、財政局長歐美鐶、地方稅務局姚世昌以及桃園市醫師公會理事長謝渙發今天到八德區衛生所慰問基層醫護人員的辛勞，不僅呼籲、提醒符合年齡資格卻未接種的市民，應儘速到各區衛生所或特約醫院接種，且全年皆可接種，符合資格的局長們也當場接種。

衛生局說，由於接種疫苗可以增加免疫力、降低發病、減輕症狀及併發症發生，也是遠離肺炎最有效的方式，呼籲55歲以上原住民、65歲以上市民，若未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，儘快攜帶身分證、健保卡就近到衛生所或特約醫院，有疑問可撥1999或0800-033355。

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