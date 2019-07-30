宜縣免費營養午餐設「募款專戶」 社福團體憂排擠捐款

2019-07-30 19:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙將國中小學免費營養午餐列為優先施政項目，怕經費不足，縣府還為此成立「募款專戶」；消息傳出後，有社福單位質疑縣府公開「搶資源」，恐讓募款不易的社福單位「雪上加霜」；對此，縣府強調，專戶只是「被動」募款，縣府不會主動募款。

宜蘭縣公立國中小學生約3萬名，免費營養午餐每年需編列2.4億元經費，為避免排擠預算；縣府成立募款專戶，讓民眾、企業可以捐款挹注經費；不過，社福單位卻相當憂心，擔心縣府「搶資源」。

宜蘭縣社區照顧促進會督導游建峰說，政府的政策本來就應以自有預算編列，而非缺錢就成立專戶向民間募款，每個人捐款有限，若將各年度捐款都捐給縣府專戶，各社福單位募款會更困難。

宜蘭某弱勢照護中心黃姓院長認為，依「公益勸募條例」規定，除非天災或緊急狀況，政府不得發起勸募，專戶有適法性疑慮。

縣議員謝燦輝批評，他不反對免費營養午餐，但應由縣府預算支應，而不是對外募款補足財源，此舉不僅是「慷他人之慨」，還會衍生更多問題。

縣府教育處長王泓翔解釋，成立專戶是提供平台，讓企業可將愛心用於宜蘭學子，專戶是採「被動性」募款，不會主動、公開向民間發起勸募，不會違反勸募條例規定，且若能引入民間資源，反而能讓縣府經費使用發揮更大效益，讓多出來的經費用於其他建設。

至於社福單位憂心專戶排擠募款資源，王泓翔說，民間企業捐款對象、金額各有考量，若捐款至專戶會給予尊重，但若捐至其他社福單位他也表示認同，兩者都是做為公益使用，大家不要「多慮了」。

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