「未來式」結婚登記 七夕情人節可以提前預約

2019-07-30 18:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想要七夕情人節這天「結婚」的佳偶們，一定要知道，「月老紅娘」可以讓你們事先預約登記。

每年的七夕情人節總有許多新人選在這一天辦理結婚登記，南市民政局提醒說，今年七夕情人節是8月7日，正逢星期三辦公日，如果想在當天結婚登記又沒空辦理的佳偶們，依法結婚登記可提前3個辦公日辦理。

也就是說，只要在8月2日、5日及6日這3天提前到戶政事務所辦理結婚登記，就可以指定8月7日為結婚生效日，發給的結婚證書註明日期8月7日。

為了讓民眾感受七夕情人節甜蜜幸福氛圍，各戶政事務所都特別佈置浪漫結婚專區供民眾拍照，並準備精緻小禮物贈送新人，希望新人們能感受到戶所真心的祝福。

民政局表示，結婚已由儀式婚改為登記婚，一定要到戶政事務所完成結婚登記，婚姻才生效力，各戶所為便利民眾辦理結婚登記，星期六、日及例假日，均受理民眾辦理結婚登記，既方便又不需請假，新人也可多加利用並事先預約。

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