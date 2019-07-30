「像馬路的圍牆」GG了 公所將查報違章

2019-07-30 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區豐南街與潭子區祥和路口的工廠圍牆，採用烤漆板堆疊設計，遠看有如「馬路」，地方民代擔心誤導用路人撞牆，業者同意改善，但圍牆高度超過150公分，未申請雜項執照，涉及違章，市府未查報，引發外界質疑「行政怠惰」；潭子區公所說，已會勘調查，明天將行文都發局查報違章。

豐原區豐南街與潭子區祥和路口的工廠圍牆，採用鐵灰色的烤漆板堆疊設計成三角形狀，剛好位在T字路口，遠看有如路馬路的延伸，日前有民眾向豐原區里長及台中市議員張瀞分反映，恐有誤導民眾撞牆的疑慮，消息一出在網路引發熱烈討論。

由於工廠地址位在潭子區，潭子區公所透過當地嘉仁里長林瑞文勸導業者改變烤漆板顏色，讓圖案看起來不像是延伸的馬路，以避免誤導；林瑞文則認為，圍牆設計應該沒有問題，而且警方已在圍牆前設置警示標誌，但業者允諾會改善。記者現場實際觀看，其實看得出是三角形圖案，但照片看起來就很像馬路。

不過，工廠圍牆高逾150公分，未申請雜項執照，遭民眾質疑違章，若萬一發生車禍，恐有國賠等疑慮，市府在消息曝光後卻遲未處理，涉及行政怠惰；都發局說，違章查報是區公所職責，潭子區公所說，30日已到場會勘，發現工廠圍牆高2.2公尺，且未申請雜項執照，31日將行文都發局查報違章，進行後續作業。

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