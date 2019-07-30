高雄福壽螺上樹產卵 市政府：大雨之後全台都一樣

2019-07-30 17:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市日前豪雨導致多處淹水，高雄市長韓國瑜稱這次淹水「退得很快」，昨日有網友在PTT貼出高雄公園的樹竟長滿「福壽螺卵」，讓網友嚇傻「不是在水田邊才會看到？」，市府養工處說，大雨之後有利福壽螺繁衍，全台都一樣。

有網友轉傳《公民割草行動》臉書粉專貼文，昨天下午4時在高雄凹仔底捷運站4號出口附近公園草地，樹上竟出現超多「粉紅球狀」，在農田、溝渠常見的福壽螺卵，PO文網友表示「很難想像這是一個都市的公園草地」。

許多網友也熱烈回應，留言「太噁了！」、「我只有在農田看過」、「淹水太潮濕造成？」、「韓流發威」、「能讓福壽螺產卵表示水退的不快」、「城市不築、敗市有瑜」。

對此，農業作家「唐墨」於臉書po文談論此事，他以自身觀察經驗分析，「關於這些樹上長福壽螺卵的資訊，只說明了一個事實：719當天的淹水，退得很慢，慢到福壽螺足以在樹上產卵。」他還估算這場大水至少淹了超過5小時，才足以讓牠們噴出這麼多卵。

高雄市養工處長林志東表示，產卵的公園比週邊地勢高，淹5小時的說法並不正確。養工處研判，凹子底以前是菱角田，現有生態池，福壽螺會休眠，如果環境潮濕，有利繁殖環境就會跑上來，大雨之後有利福壽螺繁衍，全台都一樣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法