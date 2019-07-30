仍處流行期！ 腸病毒重症再增2例併發腦炎

2019-07-30 16:53

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增2例腸病毒重症，分別是北部7歲女童與中部近1歲男嬰，均確診感染腸病毒71型、併發腦炎，提醒雖然疫情逐漸降溫，但仍處於流行期，因此家長不可大意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部女童在7月6日發燒，隔天開始有嗜睡、走路不穩等症狀，就醫入住加護病房，所幸11天後症狀好轉已出院；中部男嬰則是7月10日出現發燒、疱疹性咽峽炎與手足口病到診所就醫，但發病3天後更進一步有肢體無力、肌抽躍等情形，所幸經醫院加護病房治療，在1週後出院。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，上週腸病毒門急診就診共計1萬5530人次，較前1週略降5.1%；近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，但71型個案數仍不少，今年至今累計24例腸病毒重症，以感染71型占17例最多。

疾管署副署長莊人祥指出，腸病毒門急診人次已經連續2週下降，疫情逐漸趨緩，希望8月底可脫離流行期。

疾管署也提醒，感染腸病毒痊癒後，僅是對此次感染的型別產生免疫，仍有機會感染其他型別，且大人也會感染腸病毒，最好的預防方法是大人、小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，大人返家後應先更衣再抱家中幼童，以降低家中幼童感染的機會。

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