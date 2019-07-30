化療後手足症候群 中醫治療有效

2019-07-30 20:50

〔記者王俊忠／台南報導〕癌症患者接受化療後常見副作用除噁心嘔吐、四肢麻木，部分患者手及腳趾皮膚可能出現手足症候群。台南市立醫院中醫部曾收治罹患乳癌的56歲李媽媽，在第1次化療後即出現手足症狀；第3次化療後，手足紅腫水泡讓患者更痛苦。醫師以內服外用雙管齊下治療兩週，手腳紅腫疼痛減輕、脫皮癒合速度加快；第4次化療後，手足症明顯降低。其後，化療配合中醫治療，患者手腳仍部分脫皮、粗糙，但疼痛減輕許多，生活品質得到改善。

癌患手足症有紅腫脹痛、皮膚脫皮裂開、刺痛或發燙、手腳趾有小水泡、或皮膚出現硬皮、劇烈疼痛感等，這些被稱作是手足症候群（hand-foot syndrome），是化療藥或標靶藥產生的毒性反應，身體會產生發炎現象，通常在化療後2~3週出現，不論是否經過藥物治療，多數會在停止化療1~2週後消失；但如再次化療，症狀仍會出現，患者常感到疼痛不適，甚至影響生活品質。

台南市立醫院中醫師郭祐睿表示，手足症候群被中醫歸類為「藥毒」，因為化療或標靶藥的藥毒侵犯人體，火熱上行，外傷於皮膚，內傷及臟腑，再加上化療藥物損傷脾胃，血熱也導致四肢皮膚紅疹水泡、糜爛腫脹。中醫治療以清熱解毒、益氣養陰為主，可使用金銀花、連翹、龍膽草、沙參、石斛、玄參等，依症狀不同用藥，還可針對四肢僵硬疼痛加入路路通、雞血藤等通經活絡的中藥。

郭祐睿指出，患者化療期間使用藥物過多或擔心中、西醫藥物交互作用，也可取上述中藥各15g，煮沸後放冷外用，注意水溫需低於25度以下，每次浸洗20分鐘，早晚1次，浸洗完再塗護膚藥膏。此外，手足症候群患者平日可食用有養血潤燥功能的食物如黑木耳、蓮藕、蘆筍、水梨等，避免吃燒烤辛辣刺激性食物。

郭醫師說明，中醫對癌症治療，主要有增加化療藥的敏感度、提高免疫力及生活品質、調整體質、減少放化療副作用、增加存活率等幾個面向，因此，近年中、西醫結合治療癌症的患者越來越多，台南市立醫院中醫部1年收治的癌症病人逾2500人次，以乳癌、大腸癌、肝癌、肺癌居多，據他臨床觀察，患者副作用改善比例超過7成，但一定要越早就診，療效會越好，癌症不是絕症，配合中醫診治，可提高免疫力、降低不適。

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