苦瓜「花蓮7號」營養價值高 可望成市場新寵兒

2019-07-30 16:55

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區農業改良場針對山苦瓜品種，歷經20年研究，以雜交育種技術育成「花蓮1號」至「花蓮7號」，其中6個品種已授權上市，最新品種的「花蓮7號」今年也在壽豐鄉試種成功，農改場將推廣種植，因口感及營養價值高，預計可成為市場新寵兒。

苦瓜新品種「花蓮7號」，為雜交一代品種，屬中小型苦瓜，果皮偏白色，果面主要為條狀突起及珍珠突起長橢圓形，平均果重237公克，果長約19.2公分，果寬約5.4公分。

花蓮農改場長杜麗華說，「花蓮7號」果實營養成份高，每100克鮮果重，含葉酸129.9微克、維生素C57.2毫克、總膳食纖維2.4克、亞麻油酸9.51克等成分，加上脆度很好，作成沙拉或苦瓜汁均相當適合，預計未來會是家庭主婦作苦瓜料理最佳選擇品種之一。

她說，目前市面上提到「山苦瓜」，多半就會聯想到花蓮，「花蓮1號」至「花蓮6號」的鮮果及加工保健產品，已在市面上廣受消費者歡迎，目前成功育成的「花蓮7號」，因無需使用嫁接苗，行株距較小、結果率高，雖建議採用網室栽培，但仍讓許多農友躍躍欲試願意投入培植。

杜麗華說，花蓮山苦瓜名聲愈趨響亮，已上市的6個山苦瓜品種，經國科會生物技術國家型計畫苦瓜研究團隊試驗研究後，發現含有多種優良保健機能性成分，深獲歐洲及美國多家廠商青睞，陸續針對台灣山苦瓜產品以保健食品申請上市。

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