當心！高壓力、吃太撐、進出冷氣房…心肌梗塞誘發因子

2019-07-30 17:01

〔記者張軒哲／台中報導〕「我不知道妳是誰，但非常謝謝妳！」台中市52歲曾先生日前騎自行車上坡時，突然昏倒在路中央、無生命跡象，幸1名小姐緊急為他施作CPR，之後交由救護員處置AED電擊並送醫，確診急性心肌梗塞，心臟冠狀動脈有4處阻塞，「開心」做繞道手術救回一命，目前已出院。醫師指出，高壓力、吃太撐、激烈運動、進出冷氣房都是心肌梗塞誘發因子，民眾要多留意。

光田醫院心臟血管外科主任郭達智指出，心肌梗塞主要可透過內科置放支架來改善，當阻塞位置不適合放支架就必須手術。曾男病發當下昏倒無生命跡象，但他幸運遇到路過民眾立即施做心肺復甦術，同時救護員也趕抵即時搶救，最後在醫療團隊救治手術順利，才有這麼好的癒後。

曾先生指出，對意外發生過程無印象，只記得傍晚外出騎自行車運動，下一秒有意識就已在醫院病房中，但聽警方說明得知，就在他昏倒時有熱心的小姐路過幫他做心肺復甦術，加上外埔分隊救護員江政憲、替代役男黃俊傑在很短的時間內趕到現場接手，接手急救電擊，再送醫緊急手術，才能幸運康復，且幾乎無神經學傷害。

曾先生說，想向幫助他的人道謝，但員警說路人很低調，並未留下任何聯絡方式，當下施做CPR的是1名疑似護理師的年輕的小姐，但救護員也不知女子的身分。郭達智解釋，患者心臟4處冠狀動脈主幹枝及分枝阻塞皆逾70%，病況嚴重，緊急手術保住性命。

郭達智指出，高血壓、高血糖、高血脂是心肌梗塞的危險因子，誘發因子包含氣溫高低，像多數人知道天冷會誘發心肌梗塞，卻比較不留意炙熱的夏季高溫或是出入冷氣房的瞬間。此外，工作過累、高壓力工作、大量飲酒、情緒激動、緊張或瞬間刺激性的遊樂設施，甚至吸毒等等，都是心肌梗塞的誘發因子。另外，國人喜愛的「吃到飽」，三高患者也應該避免，因進食高熱量脂肪餐會讓血脂濃度突然升高，血液黏滯增加、血流緩慢，促使血栓形成誘發急性心肌梗塞。

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