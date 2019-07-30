隱翅蟲出沒 別拍打！小心皮膚灼傷潰爛

2019-07-30 16:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕隱翅蟲喜歡稻田、草地等環境，夏天是主要活動期，尤其一期稻作收割後，常會轉棲息周邊住家範圍，隱翅蟲體內有刺激性毒素，會造成皮膚炎，大千醫院近來也接獲不少就診病例，醫師提醒， 看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免皮膚接觸到大量的蟲液，造成潰爛。

大千健康醫療體系康平診所皮膚科醫師蕭毓良說，每年夏天因隱翅蟲皮膚炎而就診的病例不少，輕則皮膚上有線狀痕跡，重則出現壞死性紅斑。

蕭毓良說，隱翅蟲皮膚炎不是因為蟲螫咬人體所導致，而是蟲體內含有刺激性毒素「隱翅蟲素」造成的，當隱翅蟲在皮膚上爬行時，會從關節腔分泌出隱翅蟲素，引起皮膚病變，造成線狀痕跡。

蕭毓良說，若隱翅蟲被打死或壓碎時，則會造成毒液大量濺出，產生嚴重的過敏及灼傷，皮膚隨即會發生刺痛、紅腫、水泡與糜爛；若手指有沾到毒液，又再去碰觸到其他部位的皮膚，就會擴大病灶的範圍。

蕭毓良提醒，除了在戶外容易接觸到隱翅蟲之外，不少案例是因隱翅蟲跑進家中臥室，一覺醒來才發現皮膚出現潰爛，因此建議民眾就寢前檢查床鋪是否有隱翅蟲；在戶外活動時要穿著遮蔽性衣物；看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免接觸到大量的蟲液；若不慎沾到蟲液，立即以肥皂及大量清水沖洗乾淨，並立即就醫。

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