用照片掛起銀髮人生「藍儂牆」 幼童舞「你是我的花朵」慶週年

2019-07-30 17:01

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣偏鄉人口流失、老年化的情形越來越嚴峻，長期關注偏鄉老人照護的華山基金會新園愛心天使站，為感謝善士義工的支持，今天在新園瓦磘國小舉辦6週年感恩茶會，替銀髮族拍寫真並掛上「藍儂牆」，用照片來記憶人生。

藍儂牆近期因為香港《反送中》運動，成為所有港民表達心聲的天地，在香港街頭如雨後春筍般冒出，成為香港時興街景，無獨有偶，華山基金會新園站為歡慶6週年，今年設計以照片寫真作為銀髮族生活回憶，今天貼出，意外與藍儂牆有異曲同工之妙。

邀請新園鄉公所、綺莉舞坊、林阿嬤及近20位長輩、義工同歡，對於弱勢長輩來說，留下一張張生活照片不容易，現場安排孤老攝影寫真、照片牆等，整個活動首先由嘉音幼兒園小朋友帶來活潑動感的「你是我的花朵」舞蹈揭開序幕，綺莉舞坊也帶領爺奶跳健康操活動筋骨，阿嬤手舞足蹈不亦樂乎。

「快30年沒畫妝了！」73歲的林阿嬤在拍照前是邊說邊笑，雀躍心情就像是待嫁新娘，她今天穿上仙女服裝，在附近的國小校園進行「校園寫真」，是讓她笑得合不攏嘴。

患有高血壓、糖尿病等疾病的林阿嬤，原本與患有思覺失調女兒同住，但今年年初女兒發病被送往醫院安置，女兒看不到媽媽是思念不已，林阿嬤也因此更不捨女兒，變得悶悶不樂。

華山基金會社工說，107年開始，就提供到林阿嬤家中進行探視、血壓測量、物資協助及年節關懷等服務，讓原本愁眉不展的阿嬤，找到可以聊天對象抒發壓力，但類似林阿嬤生活境遇的獨老、孤老是越來越多，因此特地安排攝影寫真，邀請長者們拍照，也把林阿嬤的照片洗出來，提供給阿嬤交給她的女兒留念。

校園寫真讓孤老們留下精彩身影，將照片洗出後一起完成服務照片牆，蔡阿公看到自己參加郊遊的照片，回憶起那天愉快的回憶，開心的將照片收進口袋，想像華山每天陪伴著他。

「要不是有華山陪，只怕老得更快」，在貴賓及長者們瀏覽過往服務照片回顧一路走過的時光後，許多歡樂回憶歷歷在目，林阿嬤說，感謝華山基金會長期協助，更感謝在地服務的仕紳及義工的支持，才有長期不間斷的免費照顧獨老服務。

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